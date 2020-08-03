Оновлене меню "Пуск" стало доступно користувачам Windows 10
Незабаром після витоку дизайну нового меню "Пуск" користувачі Windows 10 отримали довгоочікувану можливість самостійно випробувати змінений вперше за довгий час елемент десктопної ОС. Відповідна модифікація вже доступна у вигляді чергового оновлення – правда, щоб "ввімкнути" його, не чекаючи наступного патча, буде потрібно кілька маніпуляцій.
Необов'язковий апдейт KB4568831 доступний у службі Windows Update – серед інших виправлень він містить і нове стартове меню операційки, повідомляє MSPowerUser.
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Проте Microsoft поки не дала змогу повноцінно й легко активувати нововведення – всім хто бажає змінити інтерфейс доведеться вдатися до маніпуляцій з реєстром. Щоб уникнути неполадок перед процедурою рекомендується створити точку відновлення.
Як "ввімкнути" нове меню "Пуску"
Необхідно створити порожній текстовий файл за допомогою програми "Блокнот" і скопіювати в нього наступний вміст, після чого зберегти його як 20H2.reg, погодившись зі зміною розширення:
Після запуску файлу і додавання його вмісту в реєстр оновлене меню "Пуск" з'явиться в системі після перезавантаження ПК.
Нове оновлення додає оновлене меню "Пуск"
Варто зазначити, що така процедура проводиться ентузіастами на свій страх і ризик – користувачам без навичок роботи з реєстром рекомендується дочекатися офіційного патча.
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