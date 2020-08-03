Незабаром після витоку дизайну нового меню "Пуск" користувачі Windows 10 отримали довгоочікувану можливість самостійно випробувати змінений вперше за довгий час елемент десктопної ОС. Відповідна модифікація вже доступна у вигляді чергового оновлення – правда, щоб "ввімкнути" його, не чекаючи наступного патча, буде потрібно кілька маніпуляцій.

Необов'язковий апдейт KB4568831 доступний у службі Windows Update – серед інших виправлень він містить і нове стартове меню операційки, повідомляє MSPowerUser.

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Проте Microsoft поки не дала змогу повноцінно й легко активувати нововведення – всім хто бажає змінити інтерфейс доведеться вдатися до маніпуляцій з реєстром. Щоб уникнути неполадок перед процедурою рекомендується створити точку відновлення.

Як "ввімкнути" нове меню "Пуску"

Необхідно створити порожній текстовий файл за допомогою програми "Блокнот" і скопіювати в нього наступний вміст, після чого зберегти його як 20H2.reg, погодившись зі зміною розширення:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]

"EnabledState"=dword:00000002

"EnabledStateOptions"=dword:00000000

Після запуску файлу і додавання його вмісту в реєстр оновлене меню "Пуск" з'явиться в системі після перезавантаження ПК.



Нове оновлення додає оновлене меню "Пуск"

Варто зазначити, що така процедура проводиться ентузіастами на свій страх і ризик – користувачам без навичок роботи з реєстром рекомендується дочекатися офіційного патча.

Новий елемент інтерфейсу ОС суттєво змінив вигляд "плиток", вперше представлених ще з виходом Windows 8. Зокрема, вони були приведені до єдиної концепції Fluent Design і позбулися "живих" елементів.