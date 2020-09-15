Компанія Google продовжує роботу над удосконаленням фірмового магазину Android-додатків. З черговим апдейтом розробники взялися за функції ігрового розділу цифрової платформи: нововведення дозволить геймерам відсортовувати популярні тайтли не тільки за жанрами, а й з іншими актуальними критеріями – наприклад, наявністю дратівливої вбудованої реклами.

На форумі Reddit менеджер з продукції Google розповів користувачам про поліпшення алгоритму пошуку ігор в Google Play з додаванням нових критеріїв фільтрації, таких як реклама у вікні гри або наявність вбудованих покупок.

Цікаво У Google Play з'явиться функція обміну додатками

Я хотів показати вам функцію, яку ми називаємо Fireball. Вона дозволяє знаходити ігри з такими тегам, як "Нові", "Зоряний рейтинг", "Жанр" і так далі. Ми тільки що додали теги "Реклама" і "Без реклами", а також "Покупки в додатку" і "Без покупок в додатку". Ви можете знайти їх у нижній частині інтерфейсу магазину або при пошуку через мобільний додаток,

– пояснив представник компанії.

Таким чином, геймери, які не бажають перериватися на рекламу під час ігрової сесії або здійснювати мікротранзакції зможуть налаштувати умови пошуку ігор в улюбленому жанрі з урахуванням відповідних вимог.

Відео демонструє роботу нової функції в Google Play

Нова функція також може виявитися корисною для користувачів з дітьми. За заявою розробників, оновлений інтерфейс магазину повинен стати доступний у всіх регіонах вже найближчим часом.