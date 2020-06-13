Наприкінці травня компанія Microsoft випустила велике оновлення для операційної системи Windows 10 May 2020 Update (версія 2004). Однак, як це часто буває оновлення принесло не лише нові функції, але й чимало проблем.

Як передає WindowsLatest, користувачі продовжують скаржитись на нові баги та проблеми, що виникають після оновлення.

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Які проблеми

Зокрема, користувачі виявили проблему, що до дивних артефактів при виведенні зображення. Виникають дивні сині або зелені хвилясті лінії, яких не має бути видно.

Один з користувачів поскаржився на появу хвилястих ліній на другому моніторі в системі з встановленим оновленням Windows 10 May 2020 Update.

Ще одна проблема стосується підтримки WDDM 2.7 (Windows Display Driver Model) і поліпшення роботи з декількома моніторами, які додали у Windows 10 May 2020 Update з'явилася. Так, користувачі скаржаться на артефакти при виведенні зображення.

Користувачі помітили дивні лінії / windowslatest.com

У чому причина

Експерти кажуть, що проблема може бути пов’язана із несумісністю апдейту і F.lux (це популярна програма для регулювання колірної температури монітора).

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Розробник F.lux Майкл Херф підтвердив наявність проблеми з появою артефактами та додав, що наразі у компанії відстежують причини.

Він додав, що подібні баги виникають, коли з'являється багато змін у відеодрайверах, але зазвичай їх швидко виправляють.