В оновленні Windows 10 знайшли ще кілька неприємних багів
Наприкінці травня компанія Microsoft випустила велике оновлення для операційної системи Windows 10 May 2020 Update (версія 2004). Однак, як це часто буває оновлення принесло не лише нові функції, але й чимало проблем.
Як передає WindowsLatest, користувачі продовжують скаржитись на нові баги та проблеми, що виникають після оновлення.
До теми Microsoft випустила велике оновлення Windows 10: що зміниться для користувачів
Які проблеми
- Зокрема, користувачі виявили проблему, що до дивних артефактів при виведенні зображення. Виникають дивні сині або зелені хвилясті лінії, яких не має бути видно.
Один з користувачів поскаржився на появу хвилястих ліній на другому моніторі в системі з встановленим оновленням Windows 10 May 2020 Update.
- Ще одна проблема стосується підтримки WDDM 2.7 (Windows Display Driver Model) і поліпшення роботи з декількома моніторами, які додали у Windows 10 May 2020 Update з'явилася. Так, користувачі скаржаться на артефакти при виведенні зображення.
Користувачі помітили дивні лінії / windowslatest.com
У чому причина
Експерти кажуть, що проблема може бути пов’язана із несумісністю апдейту і F.lux (це популярна програма для регулювання колірної температури монітора).
Важливо Microsoft "відмовляє" користувачів від оновлення Windows 10
Розробник F.lux Майкл Херф підтвердив наявність проблеми з появою артефактами та додав, що наразі у компанії відстежують причини.
Він додав, що подібні баги виникають, коли з'являється багато змін у відеодрайверах, але зазвичай їх швидко виправляють.