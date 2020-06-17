Популярна серед українців гра World of Tanks Blitz отримала оновлення 7.0. Його випустили в рамках святкування 6 річниці гри. Оновлення принесе покращену графіку, а також нові високорівневі британські легкі танки.

Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі Wargaming. Окрім того, у липні з'явиться новий режим "Зіткнення".

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Гравці зіткнуться один з одним в динамічних і максимально інтенсивних сутичках – в режимі 5 на 5, на компактних картах.

Що ще нового

Зокрема, поліпшення графіки забезпечить новий рівень відчуттів для геймерів. Серед нового:

віддача знарядь,

сліди на землі від траків машин,

відмінності в мітках від влучень в залежності від калібру снаряда, реалізація технології динамічних тіней,

поліпшені ефекти частинок і намокання.

Оновлення 7.0 World of Tanks Blitz: відео

Британські легкі танки, що з'явилися в Blitz з оновленням 7.0, досліджуються після середнього танка Comet VII рівня. Це моторні розвідники, які краще броньовані, ніж інші легкі танки у грі:

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рівень VIII – FV 301;

рівень IX – Vickers Cruiser;

рівень X – Vickers Light 105.

Окрім того, стане доступним унікальний танк VI рівня – P.43/06 Anniversario.