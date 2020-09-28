Нещодавно ми повідомляли, що експерти застерігали користувачів Apple Watch від встановлення watchOS 7. Схоже, вони мали рацію, адже після апдейту користувачі Apple Series 3 зіштовхнулись із проблемами.

Як передає видання 9to5mac.com, користувачі Apple Watch 3 скаржаться на випадкові перезавантаження після встановлення операційної системи watchOS 7.

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Що не так

Більше того, у деяких користувачів годинники перезавантажуються по кілька разів в день. Також деякі юзери пишуть на форумах Apple, що зауважили знижену продуктивність ґаджетів.

"У мене було кілька перезавантажень на день, девайс запитує мій пароль і показує порожню статистику щодо активності. Ніколи раніше не виникало подібної проблеми", – обурився користувач.

Загалом більшість юзерів називають це оновлення найгіршим, яке Apple випустила за весь час.

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Що цікавого у watchOS 7

Операційна система watchOS 7 принесла користувачам функцію відстеження сну, нові циферблати тощо. також минулого тижня розробник випустив новлення watchOS 7.0.1, що має виправити помилки.