Соціальна мережа Instagram отримала велике оновлення інтерфейсу. Вперше за довгий час змін зазнав головний екран. На головній сторінці з'явилися дві нові вкладки.

Як повідомляє видання The Verge, на головну сторінку Instagram додали вкладки – Shop і Reels. При цьому інші елементи інтерфейсу трохи змінили місце розташування.

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Детальніше про нові вкладки

Нова функція Reels передбачає запис коротких відео, довжиною 15 секунд. також користувачі можуть додавати до них музику та ефекти. Сервіс створений за принципом TikTok. Таким чином компанія хоче залучити молодшу аудиторію.

Ще одна нова послуга має назву Shop. Це сервіс покупок з можливістю оплатити їх через Facebook Pay. Тут користувач може ознайомитися з персональними рекомендаціями, спеціальними відеороликами, новими колекціями тощо. Функцію запустили ще влітку, але зараз її вивела головну сторінку.

Instagram redesigns its home screen for the first time in years, adding Reels and Shop tabs https://t.co/mMmDmGcAOe pic.twitter.com/B6aRHEbNzR — The Verge (@verge) November 12, 2020

А от вкладку, де користувач бачить лайки до своїх фото, і вкладку створення нового поста перемістили у правий верхній кут до іконки особистих повідомлень.