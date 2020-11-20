Apple випустила iOS 14.2.1 з виправленням помилки екрану блокування iPhone 12 mini, на яку раніше скаржилися користувачі.

Кілька перших власників iPhone 12 mini раніше повідомили про проблеми з чутливістю дисплея на екрані блокування смартфона. Повідомлення про це з'явилися на форумах Apple і MacRumors.

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У чому полягає проблема

Дисплей не завжди розпізнає дію при свайпах по екрану пальцем вгору для зняття блокування або при натисканні на іконки запуску камери чи ліхтарика. Після розблокування смартфона чутливість повертається.

Деякі користувачі припустили, що відсутність реакції може бути проблемою провідності, оскільки інші користувачі зазначали, що нормальна робота екрану відновлюється при підключенні до зарядного пристрою або при дотику до рами смартфона без чохла.

Вирішення проблеми

Оновлення iOS 14.2.1 вирішує проблему недостатньої чутливості смартфонів Apple. Крім проблеми з екраном блокування, оновлення усуває помилку, через яку деякі текстові MMS-повідомлення не приймалися як в індивідуальних, так і в групових чатах. Крім того, апдейт приніс виправлення роботи слухових апаратів для iPhone, у яких виникали проблеми з якістю звуку при передачі з телефону.

Оновлення iOS 14.2.1 можна завантажити по бездротовому зв'язку, зайшовши у "Налаштування" > "Загальні" > "Оновлення ПЗ". Апдейт доступний для власників телефонів iPhone 12.