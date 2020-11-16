Apple представила фінальну версію операційної системи macOS Big Sur, доступну для багатьох ноутбуків і десктопів компанії. Але як з'ясувалося, низка фірмових пристроїв виявилися несумісними з новим програмним забезпеченням: користувачі деяких моделей MacBook Pro зіткнулися з критичною помилкою, яка призводить до перетворення їх лептопа у "цеглину".

Під час спроби оновити 13-дюймові моделі MacBook Pro 2013 і 2014 року випуску користувачі зіткнулися з тим, що їх апарати відображали чорний екран без можливості виконати будь-які операції, повідомляє engadget. При цьому спроба скидання пам'яті NVRAM і контролера SMC через системне меню проблему не вирішувала.

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У чому проблема

Один з ентузіастів припустив, що причина може бути пов'язана з контролером HDMI, оскільки після видалення відповідної мікросхеми ноутбук запустився. Власники зазначених моделей MacBook, при зверненні у сервісний центр Apple відзначили, що в одному випадку було запропоновано залишити ґаджет на діагностику, в іншому – представники Genius Bar заявили, що знають про проблему, але Apple поки офіційно не коментувала ситуацію.



Останнє оновлення macOS ламає деякі моделі MacBook

Підтвердження, що неможливість апдейта зачіпає всі 13-дюймові моделі MacBook Pro 2013 і 2014 року, поки немає, але користувачі, які зіткнулися з такою помилкою, радять іншим власникам не оновлюватися на macOS Big Sur з номером збірки 20B29 до прояснення ситуації.