Компанія Microsoft випустила нову збірку фірмового браузера. Ключовою особливістю свіжої бета-версії програми стала покращена робота з вкладками. Крім функції їх вертикального розміщення, анонсованої ще навесні цього року, наступник Internet Explorer отримав і низку інших корисних можливостей.

У актуальній тестовій збірці Edge Canary користувачі вже можуть випробувати альтернативний варіант подання відкритих вкладок, натиснувши відповідну кнопку, розміщену у панелі завдань браузера, повідомляє MSPowerUser.

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Апдейт обіцяє не лише зручність навігації вкладками, а й додаткові можливості управління ними.



Edge отримав низку нових функцій

Наприклад, утримуючи Ctrl, можна вибрати кілька вкладок, щоб перетягнути їх у інше вікно, закрити, оновити, дублювати або закріпити всі їх одночасно. Якщо на деяких з них відтворюється звук у фоновому режимі, тепер достатньо просто натиснути на значок динаміка, не переходячи до самої вкладки, щоб заглушити її. При бажанні можна згорнути панель у вузьку вертикальну смужку – при цьому буде видно тільки значки вкладок, а повна інформація відобразиться при наведенні курсору на згорнуту область.

Коли з'явиться нова версія Edge

Дата появи релізной версії Microsoft Edge з новими функціями розробниками поки не оголошена.