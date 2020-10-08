Microsoft продовжує модифікувати фірмовий браузер Edge на рушії Chromium. В оновленій версії програми з'явилася можливість відкривати часто відвідувані сторінки без попереднього пошуку в довгому списку закладок. Тепер для важливі сторінки можна закріпити у вигляді плитки в самому меню "Пуск". Такий підхід дозволить заощадити час і відкривати потрібні сайти в один клік.

Користувачі версії Edge Canary 87.0.662.0 та вище тепер можуть закріпити будь-яку веб-сторінку в меню "Пуск" Windows 10, повідомляє MSPowerUser. Варто зазначити, що це тестова версія браузера, до користувацької версії функція ще не добралася, але це станеться під час найближчого оновлення.

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Як закріпити вебсторінку в меню "Пуск"

Для цього необхідно зайти на потрібний сайт, натиснути правою кнопкою миші та вибрати опцію "Закріпити на початковому екрані" в контекстному меню.



Тепер потрібні вебсторінки можна закріпити одразу в меню "Пуск"

Аналогічним чином можна закріпити і сайти, створені з використанням технології PWA, що представляють собою гібрид сайту й додатку. Для цього на сторінці сайту потрібно натиснути на кнопку з трьома крапками у правому верхньому куті екрану, навести курсор на пункт "Додатки" і клікнути по опції "Встановити цей сайт як додаток". Сайт PWA може бути закріплений не тільки в меню "Пуск", а й на панелі завдань.

Нова функція доступна всім користувачам Microsoft Edge Canary, завантажити останню версію якого можна на сайті розробника.