Оновлення популярного додатку видаляє фото на iPhone
Нещодавно вийшло свіже оновлення графічного додатку Lightroom для iOS і iPadOS. Однак, замість цікавих функцій апдейт приніс користувачам проблеми – оновлення видалило фото користувачів в додатку, що не були синхронізовані з хмарою.
І найгірше в цій ситуації полягає в тому, що відновити ці фото вже не можна. Про це каже компанія-розробник Adobe, передає The Verge.
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Детальніше
Як обурюються користувачі, після поновлення Lightroom до версії 5.4, всі фотографії і пресети (куплені набори налаштувань для швидкої обробки фото) зникли. Проблема торкнулась як користувачів безкоштовної версії, так і власники підписки.
Що каже виробник
"Я спілкувався з представником компанії. Мені сказали, що проблема не виправлена, і що втрачені фотографії неможливо відновити", – каже один з користувачів Lightroom.
Офіційно в Adobe вже підтвердили помилку. Для цього вже випустили оновлення Lightroom 5.4, в якій цей баг усунули. Однак втрачені дані в оновленні не відновлюються. У компанії вибачилися перед користувачами.
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Але це вибачення користувачі сприймають доволі скептично.
Я втратила 800 фотографій і всі платні пресети, які коштують сотні доларів). Все, що вони змогли відповісти – це вибачитися,
– написала користувачка у Twitter.
Скількох клієнтів торкнулася ця помилка, в компанії не кажуть.