Програмне забезпечення літака Boeing 747-400, який вперше піднявся у небо в 1988 році, до недавніх пір оновлювалося за допомогою 3,5-дюймових дискет. Існує чимало моделей літаків, які в 2020 році оновлюють ПЗ за допомогою старих носіїв.

Про історію з Боїнгом 747 повідомила компанія Pen Test Partners, фахівці якої досліджували один з літаків в рамках конференції DEF CON 28.

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Експерт Pen Test Partners Алекс Ломас зміг дослідити один з літаків після того, як авіакомпанія British Airways вирішила відмовитися від експлуатації Boeing 747 через різке падіння кількості авіарейсів під час пандемії коронавірусу. Фахівці змогли оглянути відсік авіоніки і зняти десятихвилинний огляд. У кабіні літака Ломас виявив дисковод для 3,5-дюймових дискет.

Відео демонструє кабіну пілотів Boeing 747

Як пояснили в Pen Test Partners, дискети аж до списання літаків використовувалися для оновлення навігаційної бази даних. У кабіни Boeing 747-400 немає можливості підключення до інтернету або іншої мережі. Тому всі дані, необхідні для управління апаратом, включаючи інформацію про траєкторію польотів, аеропортах і злітних смугах, зберігаються локально. Оновлювати базу доводиться вручну. Як повідомляє Pen Test Partners, для оновлення могло знадобитися до восьми дискет за раз. Оновлювати базу потрібно було раз в 28 днів – в іншому випадку літак могли не допустити до рейсу.

Як зазначає The Verge, хоча це може здатися дивним, дискети досі використовуються для оновлення ПЗ низки літаків, включаючи, наприклад, серію Boeing 737. Згідно зі звітом Aviation Today за 2014 рік, у операторів цих літаків є папки, заповнені дискетами для "всієї авіоніки, яка може їм знадобитися". Навіть у 2020 році значна кількість авіакомпаній все ще продовжує використовувати дискети для завантаження програмних компонентів.

Як оновлюються сучасні літаки

Для оновлення ПЗ сучасних літаків, таких як Boeing 777X і 787, використовуються оптоволоконні мережі. Авіоніка підключається до мережі і управляється комп'ютерами, на яких встановлено програмне забезпечення, необхідне для польоту. Це більше схоже на традиційні мережі на зразок тих, що функціонують в офісних будівлях, а деякі з останніх авіалайнерів навіть отримують оновлення програмного забезпечення по бездротовій мережі.

Проте, програмне забезпечення, встановлене на сучасних літаках, також не завжди надійне. Зокрема, раніше збої в програмному забезпеченні літака Boeing 737 Max привели до двох катастроф, в результаті яких загинули 346 осіб.

Використання дискет збереглося і в деяких інших галузях. Наприклад, Міністерство оборони США припинило використання дискет для координації ядерних сил країни лише у жовтні минулого року, а на Міжнародній космічній станції і досі повно цих древніх носіїв інформації.