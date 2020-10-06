Шведський стрімінговий сервіс Spotify додав нову корисну функцію. Вона дає змогу шукати музику не за назвою, а за частиною тексту.

Тепер не потрібно спочатку шукати назву пісні, що сподобалась, в Googlе. Аналогічна функція є у Apple Music вже кілька років, повідомляє 24 канал.

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Нова функція у Spotify / Фото: unsplash

Як працює

Це значно спрощує процес пошуку нової музики. Якщо ви почули пісню, і не знаєте її назви, то все, що вам потрібно, це ввести слова, які запам’ятали, у рядок пошуку. Оновлення вже доступне в мобільних і десктопних версіях програми.

Нагадаємо, що сервіс Spotify офіційно запрацював в Україні з середини липня. До цього користуватись ним із обмеженнями можна було лише за допомогою VPN.