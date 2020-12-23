Розробники Telegram представили нову версію месенджера: у ній з'явилася можливість запуску окремого голосового чату. Таким чином, додаток пропонує новий вид аудіоконференцій, до яких можна підключатися у будь-який момент. Також додали кілька інших довгоочікуваних функцій.

Що нового у Telegram

Крім звичайного листування, у будь-якому чаті реалізована можливість запуску голосового чату, повідомляє 24 канал. На відміну від звичайних дзвінків, учасникам необов'язково домовлятися про час: голосовий чат відкрито для них завжди. У групі відразу видно, хто з учасників зараз говорить у чаті. Якщо люди цікаві, можна приєднатися й послухати.

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Підключившись до чату, ви зможете продовжувати користуватися додатком, читати і відправляти повідомлення у будь-які інші бесіди. Кнопки для управління мікрофоном залишаться під рукою на випадок, якщо захочеться щось сказати.

Користувачам Android доступний режим відображення поверх інших додатків. У цьому режимі можна керувати мікрофоном і бачити, хто говорить в чаті, навіть якщо додаток Telegram згорнуто. У будь-який момент можна запрошувати в чат нових учасників і управляти мікрофоном в десктопних версіях додатка для Windows і macOS.

Інші корисні нововведення

Крім того, нова версія додатка пропонує власникам Android-смартфонів вибрати карту пам'яті у ролі сховища для мультимедійних файлів.

Також з'явилася функція редагування фотографій без повторної відправки, нові анімовані емодзі і можливість пропонувати власні нововведення на спеціальній сторінці.