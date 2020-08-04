Оновлення Viber: месенджер отримає низку нових функцій
Популярний месенджер Viber отримав чергове оновлення версії Viber 13.5. Серед цікавого, розробники додали можливість створювати наліпки зі своїх власних фотографій.
Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Viber.
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Що нового
Одна із цікавих функцій, яка стане доступною після оновлення до версії 13.5, – це приховування виконаних або позначених, як виконані, нотаток.
Для цього потрібно перейти у налаштування та активувати цю функцію. Після виконання нотатки самі зникають.
Щоб створити власну наклейку, потрібно зайти у чат Viber, на нижній панелі натисніть на значок емодзі. Далі, у правому куті потрібно натиснути на «+» та вибрати "Створити наклейку".
До речі, користувач може створити цілий пакет наліпок і зробити його загальнодоступним. Але треба бути готовим, що будь-який інший користувач Viber зможе використати ці наліпки у своїх чатах.
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Для створення наліпок можна використати файли з галереї, зробити нове фото через камеру або зробити стікер з використанням власних написів та запропонованих наліпок.
Коли чекати оновлення
Оновлення версії Viber 13.5. вже доступне для Android та iOS.