Повідомлення протягом дня можуть відволікати від інших справ, а то й зовсім дратувати. При цьому беззвучний режим заважає отримувати дійсно важливу інформацію, а перенесення чату в архів "заморожує" переписку. Вирішити проблему покликаний новий режим роботи WhatsApp, який об'єднує обидва методи взаємодії користувача з додатком.

Завдяки новій функції WhatsApp повинен допомогти оптимізувати спілкування протягом дня так, щоб ви не пропустили вадливих повідомлень, а інші сповіщення не відволікали вас від роботи, повідомляє TechRadar.

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Нові можливості WhatsApp

Опція під назвою "Прочитати пізніше" змінює спосіб архівування чатів на мобільному пристрої. При активації цієї функції нові повідомлення будуть додаватися в архів, але повідомлення про них не будуть відображатися на дисплеї смартфона і нагадувати про себе звуковими оповіщеннями. За словами розробників WhatsApp, основна мета нового рішення – зменшити кількість відволікаючих чинників.



Новий режим WhatsApp тестують користувачі iOS

Як скористатися новим режимом

Зараз режим Read Later доступний лише на iOS у рамках закритого бета-тестування месенджера з номером збірки 2.20.130.16. Очікується, що пізніше відповідна можливість з'явиться і у користувачів Android. Самі розробники дату релізу оновленої версії месенджера поки не оголошували.