Microsoft випустила оновлення Windows 10 October 2020 Update з новим меню "Пуск". Скоро воно стане доступним для всіх користувачів.

Корпорація Microsoft оголосила про випуск оновлення Windows 10. Воно додає деякі нові функції, включаючи вдосконалений дизайн меню "Пуск", покращує роботу з Alt + Tab та багато іншого, повідомляє видання Мspoweruser.

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Що нового

Оновлення в основному складається з поліпшень і виправлень помилок та багів, які гальмували роботу комп'ютера. Обіцяють також зміни безпеки. Наприклад, нові алгоритми біометричного входу через Windows Hello, яка розпізнає користувача по обличчю або за відбитками пальців.

Розробники також додали новий інструмент для роботи з вкладками у фірмовому браузері Edge. Тепер ви можете використовувати поєднання клавіш Alt + Tab, щоб вивести всі відкриті в браузері вкладки.

Дивіться коротку демонстрацію функцій системи: відео

Новий "Пуск"

Звичне всім меню "Пуск" також отримало оновлення. На зміну кольоровим фонам прийшов однотонний і частково прозорий фон, що наслідуватиме кольорові акценти всієї системи.



Новий вигляд меню "Пуск" / анімація Microsoft

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Наразі автоматичне поширення оновлень ще не розпочали. Microsoft традиційно робить це поетапно із дотриманням черговості, задля уникнення можливих проблем з сумісністю деяких пристроїв.