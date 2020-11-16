Те, що оновлення Windows 10 приносять не лише цікаві функції, але й проблеми, ні для кого не секрет. Однак, свіжий апдейт приніс загадкову помилку, що призводить до "синього екрану смерті".

Цей екран на дає пристрою на Windows 10 завантажитися коректно, інформує WindowsLatest.

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"Синій екран смерті" з'являється після відправки пристрою в сплячий режим. На таку проблему скаржаться користувачі ноутбуків

HP Envy x360,

HP ProBook 650 G4,

HP Elite x2 1012 G2,

HP ProBook 650 G5,

HP EliteBook x360 1040 G6.

У користувачів ПК Dell Latitude 5500 також з'являється помилка PDC_WATCHDOG_TIMEOUT з «синім екраном смерті» після установки травневого оновлення Windows 10 May 2020 Update і більш свіжих апдейтів ОС.

Також від "синього екрану смерті" страждають деякі користувачі ноутбуків Lenovo після недавнього оновлення BIOS. Апдейт може пошкодити системний розділ і Windows 10 не зможе завантажитися навіть після установки виправлення.

У чому причина

За даними ЗМІ, проблема може полягати у недавніх оновленнях, які були запущені Microsoft, Trend Micro, Lenovo і Intel.

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Деякі користувачі звинувачують у проблемі антивірусне рішення Trend Micro Apex. Інші ж проблему бачать в оновленнях Microsoft і Intel. Інколи ПК можна повернути до життя за допомогою вбудованих рішень відновлення Windows 10.