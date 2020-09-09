Нещодавно Microsoft випустила вересневе оновлення KB4571744 для Windows 10. Апдейт був покликаний виправити критичні проблеми і додати в систему кілька поліпшень, але не обійшлося й без накладок. Деякі користувачі, які встановили оновлення, стали скаржитися на появу прикрого бага, пов'язаного з переходом комп'ютера в сплячий режим.

В чому проблема

Суть проблеми полягає в тому, що власники ноутбуків та ПК після примусового переведення свого пристрою у сплячий режим, стикаються з тим, що система довільно виходить зі сну, повідомляє MSPowerUser.

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Ще ж і надто, комп'ютер не "засинає", навіть якщо залишити його на кілька годин. При цьому проблема проявляється саме після встановлення KB4571744. Судячи з численних відгуків, "будить" системна служба Центру оновлень Windows.



Служба оновлення не дає комп'ютеру "заснути"

Вирішення проблеми

Гарантованого способу вирішити проблему поки немає, але ентузіасти запропонували тимчасовий захід – заборонити "винуватцеві" працювати у непарні години або знайти відповідний пункт в меню "Адміністрування" → "Служби", зупинити роботу сервісу, перезапустити його, встановити останні апдейти з Центру оновлень і перезавантажити ПК або ноутбук.

Представники Microsoft ситуацію з багом поки не прокоментували.