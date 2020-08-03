Наприкінці травня компанія Microsoft випустила велике оновлення для операційної системи Windows 10, яке принесло користувачам більше клопотів, ніж переваг. Черговий апдейт знову отримав чимало скарг від клієнтів.

Мова йде про оновлення під кодовим номером KB4559309. Саме на цей апдейт вже надходить чимало скарг від користувачів операційної системи, передає ithome.

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Що пішло не так

Як кажуть клієнти, після установки свіжого оновлення відбувається значно довше завантаження операційної системи. Також спостерігається певне гальмування при роботі самої ОС та її додатків.

Проблеми додає і той факт, що апдейт KB4559309 встановлюють автоматично, хоче цього користувач, чи ні.

Як виправити проблему

В компанії наразі ніяк не реагують на цю проблему. Єдиним варіантом, який зараз бачать експерти, є ручне видалення KB4559309 із системи.

Нагадаємо, велике оновлення Windows 10 у травні принесло користувачам дуже багато проблем. Зокрема, люди не могли запускати додатки, виникали проблеми зі звуком та із підключенням принтерів через USB. Користувачі вже назвали оновлення одним із найбільш проблемних.