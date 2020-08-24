Оновлення випускають для того, що виправити якісь баги та помилки. Однак, частенько черговий апдейт Windows 10 приносить користувачам ще більше проблем. Цього разу юзери операційної системи скаржаться на так званий синій "екран смерті".

Як передає Windowslatest.com, серпневі апдейти Windows 10 KB4565351 і Windows 10 KB4566782 призводять до циклічного синього "екрану смерті".

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Про це скаржаться користувачі. У декого таке повідомлення з'являється періодично.

Що ще не так

Ще деякі юзери Windows 10 обурені, що вони зовсім не можуть встановити останні оновлення операційної системи.

Оновлення Windows 10 знову спровокувало проблеми / Фото: windowslatest.com

Крім того, серпневі оновлення призвели до збою деяких комп'ютерів, на яких була активована функція Hyper-V, переважно мова йде про моделі Lenovo ThinkPad.

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Ще одна скарга від користувачів – довгий час завантаження, а також завмирання, зниження частоти кадрів в іграх і повільний "Провідник".

Також в окремих юзерів виникла проблема із роботою зовнішніх жорстких дисків.