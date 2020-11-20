Хоча браузер Opera зараз не може похизуватися популярністю, він продовжує розвиватися, отримуючи нові функції, деякі з них виглядають досить цікаво. Так в останній версії браузера з'явився власний музичний програвач, який робить більш комфортним і зручним взаємодію з популярними сервісами Spotify, Apple Music і YouTube Music.

Мовиться про інструмент "Програвач", який з'явився в бічній панелі оглядача, повідомляє 24 канал. З його допомогою користувач буквально в один клік може отримати доступ до одного зі згаданих музичних сервісів.

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Як працює нова функція

Цікавою особливістю є те, що для управління музикою, яка відтворюється, до меню повертатися не потрібно. Робити це можна за допомогою відповідних клавіш або ж спливаючого меню, що з'являється при наведенні курсору миші на значок програвача в бічній панелі.

Початок роботи

Для початку використання нової функції досить авторизуватися у будь-якому музичному сервісі, після чого можна приступати до прослуховування музики. Варто відзначити, що розробники постаралися зробити програвач максимально привабливим, додавши йому деякі додаткові можливості. Наприклад, він автоматично припиняє програвання музики, якщо користувач запускає аудіо або відео в одній з вкладок браузера.

Управління окремими додатками потокової передачі музики або вкладками в браузері може бути стомлюючим: всі ми знаємо, що музика продовжує відтворюватися поверх відео, яке ми хочемо переглянути. Ми виправили це за допомогою функції "Програвач",

– пояснили розробникик Opera.

Уже зараз згадана функція доступна в нових версіях браузера Opera для платформ Windows, Linux і macOS.