Oppo представила смартфон X 2021 з екраном, який розтягується
Китайська компанія Oppo на своєму заході Inno Day показала смартфон Oppo X 2021 з екраном, який розтягується. Діагональ OLED-дисплея у звичайному стані складає 6,7 дюйма.
Як це працює
Все завдяки двом електромоторам всередині смартфон може висувати частину корпусу, тим самим збільшуючи розмір екрану до 7,4 дюймів: збільшений розмір стане у пригоді при перегляді кіно або для ігор.
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Виробник зазначив, що така конструкція зручніше, ніж складні смартфони. У такому режимі корпус виходить тоншим та міцнішим, а розмір екрану можна відрегулювати в залежності від сценарію використання. Про технічноу складову новинки інформації немає. Тільки відомо, що задня камера смартфона з трьома датчиками і спалахом.
Важливо, що "розтягування" відбувається повністю автоматично. Як запевнили у OPPO, рішення з двома електромомторами дозволяє повністю позбутися від будь-яких видимих складок на дисплеї.
Оскільки гнучкий екран не має традиційного скляного покриття – він не такий жорсткий. Для цього інженери OPPO розробили спеціальну металеву пластин з гребенчатою структурою. При розкритті одна з частин переміщається разом з дисплеєм, забезпечуючи міцну підкладку по всій площі і гарантуючи, що він буде залишатися ідеально гладким.
Смартфон Oppo X 2021 презентований на Oppo Inno Day
Для захисту механізму і всіх складових була розроблена спеціальна динамічна рамка, що складається з зовнішньої фіксованої частини і висувної внутрішньої. Завдяки цьому під час розкриття пристрою не утворюється ніяких зазорів у корпусі, куди могла б потрапити пил або інші частинки.
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У ході презентації було продемонстровано, що пристрій здатний розкриватися на потрібну довжину в залежності від активного контенту. Наприклад, екран може підлаштовуватися під співвідношення сторін фільму, щоб під час перегляду зверху й знизу не було чорних смуг. Крім того, OPPO переробила користувальницький інтерфейс, щоб він адаптувався під розмір дисплея.
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