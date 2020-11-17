Китайська компанія Oppo на своєму заході Inno Day показала смартфон Oppo X 2021 з екраном, який розтягується. Діагональ OLED-дисплея у звичайному стані складає 6,7 дюйма.

Як це працює

Все завдяки двом електромоторам всередині смартфон може висувати частину корпусу, тим самим збільшуючи розмір екрану до 7,4 дюймів: збільшений розмір стане у пригоді при перегляді кіно або для ігор.

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Виробник зазначив, що така конструкція зручніше, ніж складні смартфони. У такому режимі корпус виходить тоншим та міцнішим, а розмір екрану можна відрегулювати в залежності від сценарію використання. Про технічноу складову новинки інформації немає. Тільки відомо, що задня камера смартфона з трьома датчиками і спалахом.

The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm — OPPO (@oppo) November 17, 2020

Важливо, що "розтягування" відбувається повністю автоматично. Як запевнили у OPPO, рішення з двома електромомторами дозволяє повністю позбутися від будь-яких видимих ​​складок на дисплеї.

Оскільки гнучкий екран не має традиційного скляного покриття – він не такий жорсткий. Для цього інженери OPPO розробили спеціальну металеву пластин з гребенчатою ​​структурою. При розкритті одна з частин переміщається разом з дисплеєм, забезпечуючи міцну підкладку по всій площі і гарантуючи, що він буде залишатися ідеально гладким.



Смартфон Oppo X 2021 презентований на Oppo Inno Day

Для захисту механізму і всіх складових була розроблена спеціальна динамічна рамка, що складається з зовнішньої фіксованої частини і висувної внутрішньої. Завдяки цьому під час розкриття пристрою не утворюється ніяких зазорів у корпусі, куди могла б потрапити пил або інші частинки.

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У ході презентації було продемонстровано, що пристрій здатний розкриватися на потрібну довжину в залежності від активного контенту. Наприклад, екран може підлаштовуватися під співвідношення сторін фільму, щоб під час перегляду зверху й знизу не було чорних смуг. Крім того, OPPO переробила користувальницький інтерфейс, щоб він адаптувався під розмір дисплея.

Oppo X 2021 – лише концепт. У компанії не повідомили, чи вийде телефон на ринок.