На українському ринку нова Reno4 серія смартфонів представлена двома гаджетами: Reno4 Pro та Reno4 Lite. Смартфони відрізняються широкими можливостями камер і вдосконаленим алгоритмом нічної зйомки, підтримкою технології швидкої зарядки і унікальним призначеним для користувача інтерфейсом фірмової операційної системи ColorOS.

Серія OPPO Reno4 продовжує спадщину Reno3 – піонера серед "5G відеофонів", пропонуючи оновлені функції відеозйомки, щоб дати змогу користувачам застосувати камеру смартфона максимально, повідомляє 24 канал.

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Oppo Reno4 Pro

Смартфон поєднує оновлені функції зображення та можливості 65 Вт зарядки SuperVOOC 2.0 в ультратонкому корпусі. Товщина корпусу Reno4 Pro – 7,7 мм, а вага пристрою складає близько 165 г, що робить його найтоншим пристроєм у своєму ціновому діапазоні. Ґаджет отримав вигнутий з боків 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц.



Oppo Reno4 Pro

У ролі апаратної платформи використовується восьмиядерний процесор Snapdragon 765G з підтримкою мереж п'ятого покоління. Об'єм оперативної пам'яті досягає 12 ГБ. За автономність відповідає пара акумуляторів загальною ємністю 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт.

Завдяки швидкій зарядці телефон може повністю зарядитися за 36 хвилин. Крім того, всього 5 хвилин зарядки достатньо, щоб протягом 4 годин переглядати відео на YouTube, а за 10 хвилин заряджання користувач отримає 49% заряду акумулятора.



Ґаджет отримав справді якісну камеру

Виробник зробив ставку на камеру, встановивши в Reno4 Pro три модулі з роздільною здатністю 48 Мп для звичайних фото, 12 Мп для надширококутних (120°) і 13 Мп з 5-кратним гібридним і 20-кратним цифровим зумом. Додатково смартфон оснащується лазерним автофокусом.

OPPO заявляє про високу якість зйомки відео, в тому числі і в умовах недостатнього освітлення. Для цього передбачена підтримка технології стабілізації зображення Super Image Stabilizer Pro і Live HDR для поліпшення передачі кольору і підвищення деталізації.

Технічні характеристики Reno4 Pro

Дисплей AMOLED, 6,55", 2400х1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 5

AMOLED, 6,55", 2400х1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 5 Процесор Snapdragon 765G, графіка Adreno 620

Snapdragon 765G, графіка Adreno 620 Акумулятор 4000 мАг (2 х 2000 мАг), швидка зарядка потужністю 65 Вт

4000 мАг (2 х 2000 мАг), швидка зарядка потужністю 65 Вт Зв'язок 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C Пам'ять Оперативна: 8 ГБ, LPDDR4x; постійна 256 ГБ, UFS 2.1 + слот карти пам'яті до 256 ГБ

Оперативна: 8 ГБ, LPDDR4x; постійна 256 ГБ, UFS 2.1 + слот карти пам'яті до 256 ГБ Камера 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.7, OIS) + 12 Мп (Sony IMX708, f / 2.2, кут огляду 120 °) + 13 Мп (5-кратний гібридний зум, f / 2.4), лазерний автофокус; фронталка 32 Мп

48 Мп (Sony IMX586, f / 1.7, OIS) + 12 Мп (Sony IMX708, f / 2.2, кут огляду 120 °) + 13 Мп (5-кратний гібридний зум, f / 2.4), лазерний автофокус; фронталка 32 Мп ОС Android 10 + ColorOS 7.2

Android 10 + ColorOS 7.2 БезпекаСканер відбитків пальців в екрані

Oppo Reno4 Lite

Смартфон отримав 6,43-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400x1080 точок та інтегрованим сканером відбитків пальців. Для подвійної фронталки передбачено невеликий овальний виріз, камера має 16 + 2 Мп. Основна камера пристрою представлена ​​чотирма сенсорами – головним на 48 Мп, 8-мегапіксельним з ширококутного оптикою, а також макромодулем і датчиком глибини, на 2 Мп кожен.



Смартфон Oppo Reno4 Lite

OPPO Reno4 Lite побудований на базі восьмиядерного процесора MediaTek Helio P95 і оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X. Місткість внутрішнього флеш-накопичувача моделі становить 128 ГБ. Акумулятор з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 30 Вт отримав ємність 4015 мАг.

Корисною особливістю ґаджета став модуль NFC для безконтактної оплати. Працює апарат під керуванням операційної системи Android 10 з фірмовим програмним інтерфейсом ColorOS 7.2.

Технічні характеристики Reno4 Lite

Дисплей AMOLED, 6,43", 2400х1080, скло Gorilla Glass 5

AMOLED, 6,43", 2400х1080, скло Gorilla Glass 5 Процесор Helio P95 (12 нм), Octa-core (2x2.2 ГГц Cortex-A75 & 6x2.0 ГГц Cortex-A55)

Helio P95 (12 нм), Octa-core (2x2.2 ГГц Cortex-A75 & 6x2.0 ГГц Cortex-A55) Акумулятор 4000 мАг (2 х 2000 мАг), швидка зарядка потужністю 35 Вт

4000 мАг (2 х 2000 мАг), швидка зарядка потужністю 35 Вт Зв'язок Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C Пам'ять Оперативна: 8 ГБ, LPDDR4x; постійна 128 ГБ, UFS 2.1 + слот карти пам'яті до 256 ГБ

Оперативна: 8 ГБ, LPDDR4x; постійна 128 ГБ, UFS 2.1 + слот карти пам'яті до 256 ГБ Камера 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2 ультра широкий кут 119˚), 2Мп (f/2.4, портрет), 2Мп (f/2.4, ЧБ); фронталка 16 + 2 Мп

48 Мп (f/1.8), 8 Мп (f/2.2 ультра широкий кут 119˚), 2Мп (f/2.4, портрет), 2Мп (f/2.4, ЧБ); фронталка 16 + 2 ОС Android 10 + ColorOS 7.2

Android 10 + ColorOS 7.2 БезпекаСканер відбитків пальців в екрані

Ціна

В Україні ОРРО Reno4 серія смартфонів вже доступна для користувачів на сайтах та у мережах магазинів техныки.

Reno4 Pro (8 ГБ RAM + 256 ГБ ROM) коштує 17 999 гривень .

. Reno4 Lite (8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM) обійдеться в 11 999 гривень.



Смартфони вже можна купити в магазинах техніки в Україні