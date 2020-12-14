Компанія OPPO у співпраці з японською дизайнерською студією Nendo розробила нову концепцію гнучкого смартфона. Пристрій з попередньою назвою OPPO X Nendo має тришарнірну конструкцію і отримав підтримку стилуса.

Апарат, який вендор називає "слайдерфон", у складеному стані легко поміщається в руці, повідомляє 24 канал.

Цікаво OPPO запатентувала смартфон зі знімною камерою

Особливості концепту

Відкривши одну частину, користувач отримає доступ до 1,5-дюймовому екрану, за допомогою якого можна перевіряти повідомлення, відповідати на дзвінки і налаштовувати плеєр.

Наступне розкриття смартфона збільшить дисплей до 3,15 дюйма. Відповідно до опису, пристрій зручний при зйомці фото або відео, а також для деяких звичайних ігор. У повністю розкладеному стані пристрій має витягнутий екран з нестандартним співвідношенням сторін, діагоналлю 7 дюймів і тонкими рамками.



OPPO X Nendo

У альбомному форматі апарат можна використовувати в режимі багатозадачності, застосовуючи стилус, який ховається у корпусі смартфона. На зовнішній стороні гаджета розміщена камера з трьома датчиками і світлодіодним спалахом.



Смартфон можна скласти до розмірів кредитної картки

Коли OPPO X Nendo з'явиться на ринку

OPPO не розкриває технічні характеристики апарату і можливі терміни релізу. Хоча в асортименті компанії ще немає гнучких ґаджетів, очікується, що ця модель не стане дебютом виробника у новому форм-факторі. З чуток, першим таким апаратом стане смартфон OPPO X+.