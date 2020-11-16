Китайська компанія OPPO, один з найбільших у світі постачальників смартфонів, опублікувала тизер-зображення, що анонсує новий гаджет — окуляри доповненої реальності наступного покоління.

Пристрій дебютує вже 17 листопада в рамках заходу 2020 OPPO Future Technology Conference, що пройде в місті Шеньчжені (провінція Гуандун, КНР), пише gizmochina.

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Що відомо

Зовні новинка нагадує звичайні сонцезахисні окуляри. Завдяки спеціальній системі візуалізації власники зможуть бачити реальний світ і згенероване електронною системою зображення.



Нові окуляри доповненої реальності від ОРРО / Фото ОРРО

У верхніх кутах лінз можна помітити інтегровані камери. Додаткові датчики розташовані в області перенісся. Повідомляють про наявність сенсорів глибини, мікрофонів з можливістю розпізнавання голосових команд і аудіосистеми з підтримкою об'ємного звучання.

На заході OPPO Future Technology Conference також очікується анонс інших цікавих новинок. З чуток, буде продемонстрований складаний смартфон з гнучким дисплеєм, за яким розташується камера.

Крім того, OPPO, можливо, покаже новітні технології надшвидкої зарядки: дротову потужністю 125 Вт і бездротову потужністю 65 Вт.