Компанія Oppo відома, перш за все випуском смартфонів. Однак, схоже, виробник починає розширювати сферу діяльності. Вже незабаром мають презентувати перший смарт-годинник Oppo. А зараз з'явилася інформація про перший розумний телевізор.

Про це компанія офіційно оголосила під час конференції розробників Oppo Developer Conference, передає Gizmochina.

До теми Android TV 11: Google випустила оновлення для смарт-телевізорів

Після запуску фітнес-браслетів і смарт-годинника ми випустимо свій перший розумний телевізор,

– заявив віцепрезидент Oppo Лю Бо.

Що відомо

Цікаво, що вперше про вихід на ринок телевізорів виробник смартфонів Oppo заявив на конференції Oppo Inno Day у грудні 2019 року.

Наразі відомо, що майбутні телевізори Oppo, а також їхні пульти отримали сертифікати 3C і Bluetooth SIG відповідно.

У стартовій лінійці будуть моделі з екранами діагоналлю 55 і 65 дюймів. Щодо детальних технічних характеристик, то їх компанія поки не розголошує.

Цікаво Вбивця Apple Watch: смарт-годинник Oppo Watch отримає важливу функцію

Коли чекати

Як обіцяє Oppo, новий продукт мають офіційно презентувати вже у жовтні. Точної дати поки немає.