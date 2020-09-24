Oppo провела презентацію, під час якої показала низку цікавих продуктів. Зокрема, нам анонсували довгоочікуваний розумний годинник бренду Oppo Watch ECG Edition.

Це поліпшена версія першого смарт-годинника бренду Oppo Watch, передає Gizmochina.

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Що цікавого

Oppo Watch ECG Edition працює на базі системи Snapdragon 2500 та чіпа Apollo 3. Тут передбачено гігабайт оперативної та 8 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Корпус новинки виготовлений із нержавіючої сталі 316L з керамікою і сапфіровим склом. На правій частині розташовані фізичні клавіші. Діагональ AMOLED-дисплея складає 1,91 дюйма. Він охоплює 100% колірної гами DCI-P3.

Oppo Watch ECG Edition робить ЕКГ на рівні меддевайсу / gizmochina.com

Ємність акумулятора тут складає 430 мАг. В режимі економії енергії він може пропрацювати 21 день. При цьому під час активного користування заряду вистачає на 40 годин.

Функції

Новинка запозичила одну із важливих фішок Apple Watch – електрокардіограму. При чому виробник запевняє – точність вимірювання можна прирівнювати до медичного. Відстеження ЕКГ дає змогу Oppo Watch ECG виявляти найпоширеніші серцеві аномалії, такі як фібриляція передсердь, передчасне серцебиття і надшлуночкова тахікардія.

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Годинник може забезпечувати цілодобовий моніторинг серцевого ритму. Крім того, Oppo Watch ECG Edition підтримує e-SIM, що тобто користувачі можуть здійснювати дзвінки без смартфона.

Пристрій працює під управлінням версії ColorOS Watch. Є вологозахист за стандартом 5 АТМ.

Ціна

Oppo Watch ECG Edition оцінили у 365 доларів (трохи більше 10 тисяч гривень).