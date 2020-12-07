Патентний портфель компанії OPPO поповнив документ з описом оригінального навіть за мірками 2020-го дизайну нового смартфона з дисплеєм без вирізів та отворів. Як альтернативу підекранній або висувній камері виробник вибрав змінний основний модуль, який також можна використовувати як незалежну портативну камеру.

Згідно з патентною документацією Oppo, опублікованою Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO), основна камера новинки буде виглядати, як прямокутний блок з двома сенсорами і спалахом, закріплений у верхній частині задньої кришки.

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Як це виглядає

Блок камери отримає власний акумулятор, який саме дасть змогу використовувати його окремо від смартфона.

Патентні зображення концепції змінної камери Oppo

Для зйомки селфі і відеодзвінків модуль обладнають коннектором USB Type-C, за допомогою якого камеру можна буде прикріпити до порту на нижньому торці самого апарату. При цьому роз'єм буде поворотним, що спростить його кріплення до задньої панелі смартфона.

Можлива дата появи комерційної моделі незвичайного пристрою і його технічні характеристики невідомі.