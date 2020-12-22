НАСА відкрило фотогалерею зі знімками з каталогу Колдуелла, зроблених телескопом Габбл. У каталог Колдуелла включені лише ті об'єкти, які можна розгледіти в небі без професійної техніки: за допомогою аматорського телескопа або навіть неозброєним оком.

Космічний телескоп Габбл запустили в 1990 році. Він працює вже більше трьох десятиліть. До ювілею телескопа НАСА показало 50 найбільш вражаючих знімків, зроблених апаратом.

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Що відомо



Одне з зображень каталогу Колдуелла / Фото НАСА

Каталог Колдуелла, складений астрономом-любителем і письменником сером Патріком Альфредом Колдуелл-Муром, вперше опублікували в 1995 році в журналі Sky & Telescope. Він став доповненням до каталогу Мессьє, який складається зі 110 об'єктів, зібраних французьким астрономом Шарлем Мессьє в XVIII столітті.



Одне з зображень каталогу Колдуелла / Фото НАСА

Цікаво те, що Мессьє був мисливцем за кометами, і його каталог – це список об'єктів, які його дратували. Вони не є кометами, і тому їх, начебто, можна було спокійно ігнорувати при спостереженнях. Проте його каталог виявився дуже корисним для астрономів-любителів, оскільки включає туманності, зоряні скупчення та сусідні галактики, які можна досить легко роздивитись.

Хоча космічний телескоп Габбл не робив знімків всіх об'єктів в каталозі Колдуелла, станом на серпень 2020 року він спостерігав 98 із них. Оброблені зображення для 87 об'єктів Колдуелла включені в опубліковану підбірку.

Деякі з зображень Габбла являють собою крупні плани особливо цікавої області якогось великого об'єкта, а не захоплення його цілком, оскільки, маючи високу роздільну здатність, телескоп водночас може охоплювати невеликі частини неба одночасно.



Туманність Вуаль демонструє високу роздільну здатність Габбла, але невелике поле зору. Велике зображення було зроблено наземним телескопом, тоді як три вставки – це крупні плани Габбла / Фото НАСА

Деякі зображення об'єктів Колдуелла мають незвичайну сходову форму, де край зображення здається відрізаним або відсутнім. Ці знімки зроблені за допомогою спеціальної камери WFPC2, що діяла з 1994 по 2009 рік.