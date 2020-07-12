Ми вже побачили дизайн Sony PlayStation 5 і контролера DualSense, але питання їх габаритів залишається відкритим. Наскільки великими будуть ці пристрої? Якщо вірити недавно виявленим в мережі фотографії, геймпад буде просто гігантським.

На фото, яке з'явилося у мережі ґеймпад від нової Sony PlayStation 5 виглядає справді гігантським, повідомляє . Втім, варто зазначити, що фото зроблено з незвичного ракурсу і в звичних умовах ґеймпад, швидше за все, не сильно відрізнятиметься за розмірами від сучасних.

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Живе фото контроллера DualSense для PlayStation 5

Чи можна вірити фото

Згідно з інформацією інсайдера, ця фотографія витекла прямо з фабрики з виробництва PlayStation 5. Фанати звертають увагу на те, що судячи з габаритів, геймпад DualSense значно "додав у вазі" – на знімку він виглядає набагато більшим, ніж DualShock 4. З іншого боку, у автора фотографії просто може бути дуже маленька долоня. Робити однозначні висновки поки рано.

Нагадаємо, що DualSense отримає нову систему вібрації і динамічний опір курків – за заявами розробників, це змінить відчуття віддачі від відеоігор раз і назавжди. Про вартість геймпада можна почитати тут.

Нагадаємо, що вихід консолі PlayStation 5 запланований на кінець 2020 року.