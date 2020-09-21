Дизайн PlayStation 5 сподобався далеко не всім ґеймерам. Найбільше претензій до передбачуваних габаритів консолі і акценті на вертикальному положенні. Тайванське агентство NCC опублікувало "живі" фотографії ігрової системи, які підтвердили побоювання низки користувачів. Новинка і справді виглядає дуже громіздкою в горизонтальному положенні.

Для наочності автори фотографій розташували PS5 між двома лінійками, проте Sony вже опублікувала дані про розміри консолі. Габарити базової моделі – 39x26x10,4 см, а версія All-Digital – 39x26x9,2 см, повідомляє 24 канал.

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Живі фото PlayStation 5:

Нагадаємо, що світовий реліз PlayStation 5 відбудеться 19 листопада – через тиждень після запуску в США, Японії і низці інших країн. Стандартна версія консолі обійдеться в 499 доларів або 15 999 гривень, а модель All-Digital (без ​​дисковода) оцінили в 399 доларів або 12 999 гривень.

Прийом попередніх замовлень на приставку стартував ще 17 вересня, проте більшість магазинів вже розпродали першу партію систем. Компанія Sony пообіцяла доставити більше ігрових приставок найближчим часом.