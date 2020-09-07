Компанія Bolt, що зокрема займається і орендою електросамокатів, та міська адміністрація Києва нарешті знайшли компроміс. Під час запровадження послуги у столиці виникла певна правова колізія.

Про результати переговорів з Bolt розповіли у пресслужбі КМДА.

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В чому проблема

Раніше мер Віталій Кличко звернувся до компанії Bolt з проханням прибрати пункти прокату електросамокатів у Києві. За його словами, їх було встановлено несанкціоновано, адже електросамокати неврегульовані українським законодавством.

Також Кличко наголошував, що Bolt без погодження з містом розмістив пункти прокату електросамокатів у столиці.

Тим часом у Bolt апелювали до того, що прокат електросамокатів не заборонений в Україні, тож немає підстав вимагати від бізнесу отримувати на це дозвіл.

Компроміс

Після переговорів дійшли згоди, що українське законодавство не має ефективного регулювання прокату електросамокатів, тож варто створити перелік правил безпеки і користування, якими будуть керуватися водії електросамокатів протягом тестового періоду.

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Цей тестовий період триватиме з жовтня по листопад 2020 року.

Влада Києва ініціює створення робочої групи з представників адміністрації міста, поліції, нардепів для законодавчого врегулювання правил роботи самокатів.