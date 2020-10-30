Геологи знайшли незабруднену органіку в Детройтському метеориті, який впав у 2018 році в околицях Дейтройта, штат Мічиган. Зробити це вдалося завдяки швидкому виявленню уламків.

Стаття про знахідку опублікована в журналі Meteoritics & Planetary Science.

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Що відомо про метеорит

18 січня 2018 року жителі семи штатів на північному сході США бачили в небі спалах, за яскравістю подібний Сонцю. Близько першої ночі за Гринвічем болід, що отримав назву Гамбург (Hamburg), впав на лід одного з озер в Мічигані. Оцінки показали, що діаметр об'єкта міг становити від 40 до 60 сантиметрів, а маса — близько 50 кілограмів.



Детройтський мереорит / фото Field Museum

Зазвичай, коли метеорит падає на поверхню Землі, його майже відразу колонізують бактерії і лишайники. Проте цього разу вчені встигли оперативно прибути на місце падіння і вчасно взяли зразки.

Філіп Хек з Університету Чикаго та його колеги зібрали більше десяти фрагментів для досліджень. Метеорит виявився хондритом типу H4, який на третину складається з заліза, нікелю і олівіну. Лише чотири відсотки всіх небесних тіл, що падають на Землю, належать до цього типу. Аналіз ізотопів гелію, неону і аргону показав, що Гамбурзький метеорит протягом 12 мільйонів років піддавався впливу космічних променів.

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Геологи також виявили велику кількість вуглеводнів – тобто органічних речовин. Наступними за поширеністю виявилися сірко- і азотовмісні сполуки.

Вчені досі не знають, як на Землі з'явилися органічні сполуки. Одна з теорій говорить, що їх на нашу планету могли принести метеорити і комети. Робота геологів допомагає дізнатися більше про небесні тіла, і отримати більш повну картину еволюції Сонячної системи.