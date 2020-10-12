Про дивовижні властивості графена відомо вже кілька років. Довгий час вивчення цього матеріалу, що представляє собою модифікацію вуглецю, не виходило з області теорій, але недавно фізикам вдалося створити на його основі схему, яку заочно охрестили "вічним двигуном".

Група дослідників з Університету Арканзасу розповіла про створення схеми, здатної вловлювати тепловий рух графена, перетворюючи його в електричний струм. На думку фізиків, нова технологія дозволяє інтегрувати цю схему в чіп, що може забезпечити достатньо потужності для живлення невеликих пристроїв і датчиків, розповідає Slashgear.

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Деталі відкриття

Вперше ідея була висловлена ​​вченими того ж Університету Арканзасу, які виявили властивість графена збирати енергію при певних умовах. Спочатку це здавалося неможливим, оскільки спростовувало теорію броунівського руху. Уже в ході додаткових експериментів з'ясувалося, що тепловий рух графена при кімнатній температурі дійсно викликає в ланцюзі змінний струм.

Одночасно з цим стало ясно, що інтегровані в схему діоди при ввімкненні-вимкненні підсилюють потужність, а не знижують її, як вважалося раніше. Передбачається, що величезна кількість таких схем на кристалі здатні забезпечити роботу малопотужних датчиків без необхідності використання додаткових джерел живлення.

Принцип роботи схеми на базі графену, відео:

За словами фізиків, вивчення подібних явищ проходило в рамках так званої стохастичною термодинаміки. При цьому графен і схема мають симбіотичні зв'язку. Поки в тепловому середовищі виконується робота з навантажувальним резистором, графен і схема мають однакову температуру, і тепло не протікає між ними.

Це важливе відкриття, оскільки різниця температур суперечила б іншим законом термодинаміки. Головне завдання, яке потрібно реалізувати, – визначити, чи можна зберегти постійний струм в конденсаторі для подальшого використання. Також планується мініатюризація схеми.