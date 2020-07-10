Американська корпорація Electronic Arts працює над випуском реаліті-шоу The Sims Spark'd. Програма базуватиметься на основі однойменної гри.

Як передає Variety, у шоу гравці The Sims 4 зможуть виграти 100 тисяч доларів.

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The Sims Spark'd виходитиме на телеканалі TBS і порталі Buzzfeed Multiplayer.

Наразі заплановано чотири епізоди, які мають вийти з 17 липня по 4 серпня. У змаганні братимуть участь 12 гравців. Вони повинні створити персонажів, побудувати оточення, придумати для них історію і все це за обмежений час.

До речі, учасниками стануть популярні стримери і блогери. Суддями також стануть знаменитості. Ведучим шоу буде фіналіст конкурсу American Idol Райвон Оуен.