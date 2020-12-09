Компанія Adobe заявила про припинення підтримки мультимедійної платформи Flash ще минулого року. Плеєр позбудеться підтримки вже до кінця 2020 року. Втім, всього за кілька тижнів до закриття компанія несподівано випустила офіційний апдейт для свого легендарного продукту.

Водночас, на своєму офіційному сайті Adobe ще раз нагадала про історію надпопулярної платформи і її важливість у процесі розвитку інтернету.

Цікаво Сервіс Internet Archives збереже спадщину Flash для нащадків

"Сьогодні ми представляємо останнє оновлення Flash Player для всіх регіонів за межами материкового Китаю. Користуючись можливістю, ми хотіли б подякувати всім нашим клієнтам і розробникам, які використовували і створювали контент для Flash Player протягом останніх двох десятиліть. Ми сподіваємося, що Flash зіграв вирішальну роль у створенні анімації, інтерактивності, аудіо та відео веб-контенту, і сподіваємося допомогти сформувати нову еру цифрових технологій", – відзначили представники Adobe.

Коли Flash Player офіційно закриють

Підтримка Flash Player офіційно припиниться 31 грудня 2020 року, а з 12 січня 2021 року почнеться блокування Flash-вмісту в браузерах. Сама компанія рекомендує користувачам негайно видалити Flash Player для забезпечення безпеки комп'ютерів і ноутбуків.

Зазначимо, що окреме оновлення для Windows 10 раніше випустила і Microsoft – після його установки модуль Flash повністю видаляється з операційної системи.

Чому відмовляються від Flash

Основною причиною, черезя яку розробники вирішили повністю відмовитися від Flash, стала велика кількість вразливостей. Проте за 20 років розвитку технології у мережі з'явився цілий пласт ігор, відеороликів та сайтів, які активно її використовують.