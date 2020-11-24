18 листопада приблизно за 100 кілометрів на південь від узбережжя Тасманії (острів біля Австралії) вчені на борту дослідницького судна стали свідками падіння метеорита. Яскраво-зелений гість із космосу пронісся небом та розбився над морем.

Те, що падіння метеорита побачили не тільки люди, а й камери – рідкісний випадок.

Як розповіли у виданні Science Alert, космічний гість потрапив у об'єктив приладу спостереження на кораблі RV Investigator, який веде цілодобову пряму трансляцію у мережі.

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Варто зауважити, що тільки за збігом камера була в момент падіння метеорита біля Тасманії у потрібному положенні.

Подробиці розповів представник CSIRO (державне об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії) Джон Хупер:

"Метеорит перетнув небо просто перед кораблем, і розпався! Це було приголомшливе видовище. І нам дуже пощастило, що ми зафіксували все це у прямому ефірі з корабля. Розміри і яскравість метеорита – неймовірні!"

Політ метеорита біля Австралії: яскраве відео

Відео – чорно-біле, але очевидці кажуть, що метеорит був зелений. Такі метеорити не дуже рідкісні.

Як пояснив астроном CSIRO Глен Негл, "понад 100 тонн природного космічного сміття щоденно потрапляє в атмосферу Землі". Більшість його залишається непоміченою, бо падає у безлюдних місцевостях, в океані.

Боятися такої велетенської кількості "космічного каміння" не слід – майже все воно згоряє в атмосфері. А за великими метеоритами, які можуть створити проблеми на поверхні Землі, пильно стежать у NASA.

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