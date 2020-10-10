У Пакистані заявили про блокування китайської соціальної мережі та додатку TikTok. Пакистанський телекомунікаційний регулятор зробив це через те, що у застосунку неможливо відфільтрувати аморальний та непристойний контент.

Раніше Пакистанський орган телекомунікацій з тієї ж причини заборонив застосунки для знайомства, зокрема Tinder та Grindr. Про це повідомили на сайті The Verge.

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Чому сервіс заблокували

Раніше у Пакистані вже попереджали TikTok про те, що необхідно фільтрувати аморальний та непристойний контент. Регулятор звернув увагу на те, що соцмережа не дотрималася настанов. Попри це, він готовий переглянути заборону за умови модерації незаконного контенту.

Модерація – це контроль над виконанням вимог у будь-якому товаристві, групі у соцмережі, на форумі або онлайн-конференції. Термін походить від застарілого французького слова "modération" – помірність, стриманість.

За даними аналітичної фірми Sensor Tower, в Пакистані TikTok встановили 43 мільйони разів. У рейтингу за кількістю встановлень соцмережа займає 12 місце. Застосунок завантажили у 2,2 мільйона разів більше, ніж App Store та Google Play Store.

Позиція представників TikTok

Сервіс TikTok заявив, що прагне дотримуватися закону на ринках, де працює. У компанії сподіваються узгодити рішення задля відновлення функціонування соцмережі.