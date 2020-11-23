Компанія Panasonic презентувала нову лінійку OLED-телевізорів Panasonic TP-55ZT110 і TP-55ZT100. Цікава характеристика новинок Panasonic – прозорий що вміє переходити в звичний “чорний” режим.

В обох моделях використовуються екрани виробництва LG Display, повідомляє ITHome.

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Детальніше

Діагональ екранів становить 55 дюймів, а роздільна здатність – 1920x1080 пікселів, при цьому вони важать всього 1,75 кілограма.

Panasonic теж розробив прозорий телевізор / Фото ITHome

Компанія LG Display створила дисплеї, які працюють в діапазоні температур від 0 до 40 градусів. На задній панелі TP-55ZT110 є модуль затемнення. Його виробили інженери Panasonic для того, щоб дисплей міг працювати в звичному чорному режимі (Black Mode).

Цей модуль знижує прозорість телевізора та покращує якість зображення. Тобто TP-55ZT110 можна використовувати як звичайний дисплей.

Старт продажів

Обидві моделі з'являться в Японії і Азійсько-Тихоокеанському регіоні вже у грудні. Ціни на новинки поки не оголосили.