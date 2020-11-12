Щомісячне послання Папа Римський Франциск присвятив темі високих технологій. Він закликав світ молитися, щоб штучний інтелект і роботи "завжди служили людству".

Глава Католицької церкви сказав, що штучний інтелект знаходиться "в центрі епохальних змін, які ми переживаємо", а робототехніка може змінити світ на краще.

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Що відомо

За словами Франциска все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо буде використовуватися людьми правильно і не сприятиме нерівності на планеті:

Дійсно, якщо технічний прогрес збільшує нерівність, це не справжній прогрес. Майбутні досягнення повинні бути орієнтовані на повагу особистості,

— заявив Франциск.

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Глава Католицької церкви не вперше публічно торкається теми штучного інтелекту – у лютому 2020 року Ватикан, Microsoft і IBM опублікували спільний "Римський заклик до етики штучного інтелекту". Він містить шість принципів, якими повинні керуватися ШІ-розробники: прозорість, інклюзивність, неупередженість, надійність, безпека і відповідальність.