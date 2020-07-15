Українцям більше не потрібно буде носити з собою паперову версію ідентифікаційного коду. Зараз документ став доступний в додатку "Дія".

Як розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров, цей окремий документ буде внесено для того, щоб прискорити більшість процедур з виготовлення документів.

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Цифровий ідентифікаційний код можна буде подати держорганам чи іншим відомствам, де його вимагатимуть через QR або пуш-повідомлення.

Федоров додав, що 14 травня Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, тим самим наблизила легалізацію електронного ІПН.

Чекаю момент, коли зможу спалити цей життям-пошарпаний шматок паперу,

– додав міністр.

Документи в Дії

Вже зараз в мобільному додатку Дія доступні кілька важливих документів:

Електронний паспорт

Електронне водійське посвідчення

Автоцивілка

Студентський квиток

Військовий квиток

Закордонний паспорт

Штрафи на авто

Однак, є проблема, що не всі органи на організації приймають ці документи. Це, наприклад, стосується закордонного е-паспорта, з яким ще не можна подорожувати за кордон. Або внутрішнього паспорта, який приймають далеко не всі організації.