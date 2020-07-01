За прогнозами астрономів, 4 липня 2020 року триватиме рідкісне та унікальне небесне явище, відоме як парад планет. Пояснюємо, що ж такий за парад, коли і як він відбувається та як його побачити.

Що таке парад планет?

Офіційного наукового терміну "парад планет" не існує, однак така назва широко використовується в астрономії. Цією назвою описують астрономічне явище, яке відбувається, коли планети Сонячної системи шикуються в ряд в одній і тій же області неба, як це видно спостерігачам на Землі.

Не пропустіть Повний Місяць у липні 2020: дата

Дуже скоро спостерігачі зможуть стати свідками такого унікального параду планет. У них буде неймовірний шанс побачити всі планети за одну ніч. На початку місяця невловима планета Меркурій з'явиться в ранковому небі. Блискуча Венера буде перебувати поруч. Червоний Марс, далекі Уран і Нептун, а також газові гіганти Юпітер та Сатурн – всі будуть доступні для спостереження. Навіть тьмяна карликова планета Плутон запропонує спостерігачам сприятливі умови для перегляду.

Типи планетних парадів розрізняються за кількістю планет що беруть участь:

Міні-планетний парад – 3 планети.

Парад малих планет – 4 планети.

Великий планетний парад – 5 або 6 планет.

Великий (повний) парад планет – всі планети Сонячної системи (+ іноді Плутон).

Міні-паради планет – це доволі часта подія. Три планети можуть спостерігатися одночасно в одній і тій же частині неба кілька разів на рік.

Коли шикуються планети Сонячної системи

Важливо відзначити, що планетарне вирівнювання під час параду планет не слід сприймати буквально. Насправді вони ніколи не вирівнюються по одній абсолютно прямій лінії, як це зазвичай показано на малюнках. Оскільки планети Сонячної системи не всі ідеально обертаються в одній площині і рухаються різними орбітами в тривимірному просторі, вони ніколи не будуть ідеально вирівняні.

Що можна побачити під час параду планет

Під вирівнюванням, або парадом планет астрономи зазвичай мають на увазі, що планети з'являться в одній і тій же частині неба. Іноді розташування планет в небі нагадує лінію, але це не завжди так. Найчастіше дві або три планети утворюють лінію в небі.

Цікаво Відео дня: NASA показало зміни на Сонці за останні 10 років

Крім того, багато що залежить від точки споглядання. Коли планети розташовуються на одній стороні Сонця, вони не обов'язково знаходяться в одному і тому ж районі неба для спостерігачів із Землі. І, навпаки, коли планети знаходяться в одній і тій же частині неба з точки зору Землі, вони не обов'язково вирівняні з точки зору Сонця.

Який парад планет очікується 4 липня

За прогнозами, 4 липня 2020 року відбудеться рідкісний і унікальний парад планет. Всі планети Сонячної системи – Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун плюс карликова планета Плутон – вишикуються на одній стороні зірки одночасно. Це буде парад планет першого типу з трьох, описаних вище. Відбудеться майже ідеальне вирівнювання, кут відхилення буде досить малим.

Останній парад планет такого типу стався у 1982 році, а наступний очікується в 2161 і 2492 роках.

Як побачити парад планет

Парад планет, який буде проходити майже весь липень, не можна буде спостерігати повністю.

Уран з Нептуном знаходяться занадто далеко, і з такої відстані неозброєним оком їх не видно. Сатурн, Юпітер і Марс буде видно в нічний час доби, а Венера вранці. Меркурій, своєю чергою, знаходиться поруч із Сонцем, тому зірка повністю його затьмарює.

Актуально NASA показало, як виглядає захід на Венері, Марсі, Урані і Титані – вражаюче відео

Якби у людини була можливість піти від Сонячної системи на кілька мільярдів кілометрів, то на такій відстані можна було б спостерігати, як планети групуються в одному напрямку. На жаль, розраховувати на те, що з даху, балкона або на відкритій місцевості буде доступний парад планет в класичному розумінні не варто.

Варто зазначити, що планети на небі рухаються повільно, тому утворюють парад поступово. Відповідно, у людей буде можливість спостерігати це явище близько двох тижнів. Парад планет, на відміну від сонячних і місячних затемнень, не відбувається в точно зазначений час.