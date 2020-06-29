На міжнародній платформі Kickstarter почали збирати гроші на створення парфумів Eau de Space, які пахнуть космосом.

Виготовлення запаху NASA замовило більше ніж 10 років тому, на реалізацію знадобилось ще 4. Про це пише CNN.

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Готовий аромат Національне аерокосмічне агентство США додало до тренувать своїх астронавтів перед запуском на орбіту. Тепер група ентузіастів планує поставити його на конвеєр, щоб кожен зміг у такий спосіб доторкнутися до космічної порожнечі.

Самі ж астронавти описують цей аромат як суміш пороху, пересмаженого стейку, малини та рому.



Парфуми зі запахом космосу / Фото Kickstarter