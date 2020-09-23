На краудфандінговій платформі Xiaomi Youpin відбулася презентація портативного кардіографа від компанії HiPee. Він дозволяє здійснювати цілодобовий моніторинг серця і виявляти на ранній стадії потенційні ризики для здоров'я людини.

Датчик отримав сертифікацію Національного управління медичної продукції Китаю і позиціонується як медичний пристрій, що працює на базі штучного інтелекту, мовиться на платформі Xiaomi Youpin.

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Можливості датчика HiPee

Він здатний записувати електрокардіограму (ЕКГ) протягом 24 годин на добу, попереджаючи власника про будь-які критичні зміни в роботі серця. Кріпиться прилад прямо на груди користувача за допомогою липкої основи.



Датчик кріпиться на груди, він здатен моніторити роботу серця протягом 24 годин / Фото xiaomiyoupin

Виробник зазначає, що у пристрої використовується високоточний датчик, який працює спільно з алгоритмом штучного інтелекту, та здатен вимірювати частоту серцевих скорочень з точністю до 97%. На основі отриманих даних прилад здатний діагностувати 24 види серцевих ризиків, видаючи детальний звіт, як це зробив би медичний працівник. Всі дані передаються в мобільний додаток.



Датчик передає дані в мобільний додаток / Фото xiaomiyoupin

Пристрій буде корисний як тим людям, у кого є проблеми з серцем. Також він орієнтований на спортсменів, яким необхідно контролювати стан організму під час тренувань.

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Ціна

Портативний ЕКГ-трекер буде коштувати 132 долари (3 720 гривень), але в рамках краудфандингової кампанії його ціна становить 74 долари (2 085 гривень).