Більшість дронів Xiaomi були випущені компанією Fimi Technology. Зараз виробник випустив першу модель під власним брендом. Цей дрон має назву Fimi X8 SE 2020 і вирізняється своєю компактністю.

Як передає Gizmochina, Fimi X8 SE 2020 можна складати. У такому вигляді дром має розмір звичайного смартфона.

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Що ще цікавого

Хоч зовні Fimi X8 SE 2020 нагадує DJI Mavic, та його продуктивність вища. Габарити Fimi X8 SE 2020 у складеному вигляді – 204x106x72.6 мм, а вага – близько 765 грамів.

Fimi X8 SE 2020 може записувати відео з роздільною здатністю 4K, та передавати картинку на відстань 8 км. Безпілотник має 5 рівень опору вітрі, час автономної роботи досягає 35 хвилин.

Fimi X8 SE 2020 має дуже компактний розмір / Фото gizmochina.com

Дрон оснащений легким тривісним карданом механічної стабілізації, працюючи з професійними алгоритмами управління Fimi останнього покоління з точністю управління 0,005%.

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Максимальна швидкість горизонтального польоту сягає 18 м/с, максимальна швидкість підйому – 5 м/с, максимальна швидкість зниження – 4 м/с.

Ціна

Вартість Fimi X8 SE 2020 на майданчику для колективного фінансування Xiaomi Youpin складає 2999 юанів (це 439 долари або майже 12 тисяч гривень).