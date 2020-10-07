На майданчику Xiaomi Youpin з'явився новий цікавий продукт – іграшковий гоночний автомобіль Onebot Racing Car Drift Edition, який збирається з 680 окремих блоків. Ймовірно, виробник надихався продукцією LEGO.

Наразі іграшка збирає фінансування на краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin.

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Особливості конструктора

У зібраному стані машина має довжину 30 см. Всередині невеликий, але потужний двигун (1700 об/хв). Керується авто за допомогою фірмового додатка, там же є 3D-інструкція зі збірки, яка крок за кроком описує увесь процес. Іграшка оснащена акумулятором на 2000 мАг – він заряджається через порт USB Type-C.

Фото Onebot Racing Car Drift Edition:

Цікаво

Onebot Racing Car Drift Edition можна придбати за 299 юанів (1 249 гривень). Раніше компанія Xiaomi вже випускала іграшкову копію позашляховика Suzuki Jimny з дистанційним управлінням.