Засновник Telegram Павло Дуров поділився у своєму каналі враженнями від iPhone 12 Pro. Його відгуки – негативні.

Відповідне повідомлення Павло Дуров опублікував на своєму Telegram-каналі.

Цікаво Telegram "викинув" російського дизайнера Артемія Лебедєва у смітник

Що відомо

Тільки що спробував iPhone 12 Pro – який неймовірно кострубатий пристрій. На вигляд і на дотик як збільшений iPhone 5 з 2012 року, але з потворно розкиданими камерами, які випирають на 3 різних рівні. Сумнозвісна моноброва і широкі рамки все ще присутні, створюючи низьке співвідношення екран-до-корпусу і загальне відчуття застарілого пристрою,

— розповів Дуров.

Він також зазначив, що компанія не створює значущих інновацій навіть через 9 років після смерті Стіва Джобса, все ще живучи за рахунок технологій і репутації, які він заклав.

Не дивно, що в цьому році продажі iPhone впали на 21%. Якщо ця тенденція збережеться, через 7-10 років частка iPhone на світовому ринку стане нікчемною,

— підкреслив засновник Telegram.