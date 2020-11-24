Південноафриканська компанія Pegasus Universal Aerospace розробила концепт легкого гібридного пасажирського літака з можливістю вертикального зльоту, який можна буде посадити майже де завгодно. Для цього схрестили бізнес-джет і дрон.

Апарат Pegasus Vertical Business Jet поєднує маршові газотурбінні двигуни з чотирма електричними двигунами, як у дронів. Тягові акумулятори у літака відсутні. Електрику для двигунів вертикального зльоту і посадки будуть виробляти турбіни, пише newatlas.

Цікаво Tesla Model S обійшла конкурента у одній з найважливіших характеристик

Що відомо

Літак Pegasus Vertical Business Jet зможе злітати зі звичайної злітно-посадкової смуги і сідати на неї. Запас палива становить 2040 кілограмів, чого буде достатньо для перельотів до 4400 км зі швидкістю до 772 кілометрів на годину. Але якщо приземлення і посадка будуть на маленькі майданчики на електричних двигунах — на яхту, на дахи хмарочосів, на майданчики на природі і так далі, то запас палива і дальність знизяться в два рази.



Pegasus Vertical Business Jet / Фото Pegasus Universal Aerospace

Даний літак розрахований на багатих користувачів, яким буде по кишені покупка або оренда подібних бізнес-джетів. Судячи з опису, Pegasus Vertical Business Jet далеко перевершить вартістю класичні бізнес-джети.

За оцінками розробників, виробництво Pegasus Vertical Business Jet може початися через 6-8 років. На даний момент компанія створила іграшкову модель літака, яка може літати як дрон. На наступному етапі планується створити прототип в масштабі 1:4.



Pegasus Vertical Business Jet / Фото Pegasus Universal Aerospace

Найскладнішим, як передбачається, буде проєктування систем управління переходом з режиму швидкісного польоту на газотурбінних двигунах в режим вертикального спуску або підйому на електричних двигунах.