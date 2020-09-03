Агентство космічного розвитку міноборони США оголосило про нові контракти з Lockheed Martin і York Space Systems на 187,5 мільйонів доларів і 94 мільйонів доларів відповідно. Ці кошти підуть на розробку космічних апаратів, які будуть працювати в "транспортному шарі" навколо Землі.

Згідно з новими контрактами, ці дві компанії з Колорадо сконструюють по 10 відносно невеликих супутників, ймовірно, близько 100-200 кг вагою кожен. Їх планується запустити не пізніше вересня 2022 року. По суті, це будуть випробувальні супутники для майбутнього сузір'я з декількох сотень одиниць на висоті приблизно 1000 км над поверхнею Землі.

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Агентство космічного розвитку

Агентство з'явилося на початку 2019 року. Метою його роботи тоді назвали "виявлення майбутніх загроз в космосі і нагляд за розробкою супутників та інших засобів забезпечення технологічного та військового переваги".

Ключовим компонентом стратегії нового агентства є "Національна оборонна космічна архітектура", яка дозволить надавати різні послуги для військових, включаючи відстеження гіперзвукових ракет, навігацію в разі збоїв в системі GPS, управління боєм і інші. В рамках неї передбачається створити сім "шарів", і один з них буде "транспортним". Шар буде включати від 300 до 500 супутників для роботи вузла космічного зв'язку. Використовуючи оптичні лінії зв'язку, ці супутники будуть передавати сигнали один одному, а також з іншим верствам мережі і на Землю.

Така глобальна мережа дозволить американським військовим відстежувати переміщення наземних об'єктів, а також ракетні загрози, і передавати цю інформацію на рівень "бойового управління", який буде забезпечувати автоматизовані командно-контрольні рішення космічного базування, перевіряти цілі і передавати ці дані наземним системам озброєння.



Транспортний шар для переміщення супутників

Наразі військові не мають можливості здійснювати тактичний зв'язок і цілевказування за межами прямої видимості. До 2024 року агентство сподівається розгорнути понад 100 транспортних супутників, щоб почати пропонувати перші можливості для цього.

Таким чином, відповідно до нового плану військові США планують розгорнути більшу кількість невеликих супутників з меншою кількістю функцій, які буде легко замінити у разі втрати. Пентагон також прагне закуповувати супутники з великою кількістю готових компонентів і розширює свою базу підрядників.

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Ушода зі SpaceX

Навесні міноборони США підписало контракт зі SpaceX. Пентагон буде експериментувати з використанням широкосмугового зв'язку Starlink для передачі даних військовими мережами. Угода про спільні дослідження і розробки (CRADA) дає військовим три роки на тестування. Армія отримає можливість оцінити продуктивність інтернет-служби на низькій навколоземній орбіті [LEO] Starlink при підключенні до військових систем.